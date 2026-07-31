Из премиальных авто россияне выбирают Voyah, Tank и BMW

Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 30%. По данным агентства «Автостат», ссылающегося на статистику АО «ППК», за первые шесть месяцев 2026 года российские дилеры реализовали 6,2 тыс. новых кроссовера Voyah Free. Этот результат позволил модели стать абсолютным лидером среди автомобилей премиум-класса в России.

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В прошлом году первую строчку рейтинга занимал внедорожник Tank 300, однако, по итогам первого полугодия 2026 года он сместился на вторую позицию с результатом 4,5 тыс. проданных единиц. Третье место досталось Audi Q5 — владельцами этого кроссовера стали 3,1 тыс. россиян.

ТОП-10 самых популярных премиальных моделей по итогам января–июня 2026 года:

Всего с января по июнь 2026 года в стране было продано 61,1 новых автомобилей премиум-сегмента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 30%.