Daimler Truck отозвал более 131 тыс. грузовиков Mercedes

Германский автомобилестроительный концерн Daimler Truck отозвал более 131 тыс. грузовиков марки Mercedes-Benz по всему миру из-за риска возгорания. Это следует из уведомления об отзыве, опубликованного Федеральным ведомством автомобильного транспорта ФРГ (КБА), которое подтвердил концерн.

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По имеющимся данным, в Германии под отзыв потенциально попадают 27 084 автомобиля. Речь идет о моделях Actros, Arocs и E-Actros, произведенных в период с конца марта 2021 года по конец октября 2025 года.

Согласно описанию дефекта, коррозия на контактах неправильно установленной микросхемы на аккумуляторе может привести к выделению тепла и даже к возгоранию. Соответственно, микросхему необходимо отключить. Микросхема, как указали в Daimler Truck, герметизируется поставщиком с помощью синтетической смолы. В отдельных случаях эта герметизация была выполнена недостаточно качественно, что может способствовать возникновению коррозии.

Компании Daimler Truck, как пояснили в концерне, известно лишь о единичных инцидентах, связанных с данной проблемой. Пострадавших нет.