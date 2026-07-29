В России на продажу выставили 11-летний дорогой внедорожник Toyota

В РФ на продажу выставили очень дорогой внедорожник Toyota почти без пробега. В одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского вездехода Land Cruiser 2015 года выпуска. Сообщается, что все эти годы автомобиль находился у одного собственника, хранился в гараже и находится в состоянии «капсулы времени». Как сообщает портал 110km.ru, машина находится в Нефтекамске.

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Под капотом модели установлен 4,5-литровый дизель на 249 л. с., работающий в связке с автоматической коробкой передач, привод — полный.

В описании говорится, что за 11 лет автомобиль проехал только 3 500 км, что является «самым малым пробегом в стране». Кроме того, продавец отмечает, что вездеходу было обеспечено бережное гаражное хранение, а сохранился он в заводском состоянии.

Владелец намерен выручить за Toyota Land Cruiser 2015 года 12 млн рублей.