Тысячи рабочих Audi восстали против ликвидации завода

Тысячи сотрудников Audi провели акцию протеста у завода в немецком Неккарзульме. Рабочие выступили против закрытия предприятия, о чем ранее заявлял генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме. Производственная площадка в Неккарзульме входит в число четырех немецких заводов, которые могут прекратить работу после 2030 года, пишет Reuters.

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По данным производственного совета, в акции участвовали около шести тысяч человек. Собравшиеся требовали от Volkswagen ясности.

Масла в огонь подлила новость от конкурента — компании BMW. Там также объявили о сокращении тысяч рабочих мест. Высокие затраты, растущее давление со стороны китайских производителей и импортные пошлины США вынуждают автопром Германии идти на болезненную реструктуризацию.

Ожидается, что во втором полугодии начнутся крайне напряженные переговоры с влиятельными профсоюзами Volkswagen, в том числе о возможном удвоении числа сокращений до 100 тысяч человек по всему концерну.

Завод в Неккарзульме, где собирают модели Audi A5, A6, A8 и мелкосерийный электрический Audi e-tron GT, обеспечивает работой около 15 тысяч человек. Глава производственного совета предприятия Александр Райнхарт отметил, что передача заводу мощного заказа на выпуск электромобилей могла бы укрепить его будущее.

Сама Audi пострадала от падения продаж на некогда сверхприбыльном китайском рынке и испытывает нехватку производственных мощностей в США, что делает компанию крайне уязвимой перед таможенными пошлинами.

Мэр города Штеффен Хертвиг заявил, что закрытие завода ударит далеко за пределами Неккарзульма. Речь о всей юго-западной земле Баден-Вюртемберг — традиционном автомобильном регионе, где находятся предприятия Mercedes-Benz, Porsche и поставщик Bosch. «Это обернется катастрофой», — подчеркнул он, предупредив о цепной реакции по всему региону.

Ранее компания BMW сообщила о массовых сокращениях в рамках программы добровольного увольнения персонала. Мера затронет около восьми тысяч рабочих мест в Германии до конца 2027 года.