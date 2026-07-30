Toyota и Honda приостановили работу заводов

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в японской префектуре Кумамото, привело к серьезным сбоям в работе крупнейших автопроизводителей страны. Toyota и Honda уже вынуждены были изменить свои производственные графики, сообщает Automotive News.

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Toyota отменила вторую смену на своих ключевых площадках на юге страны: сборочном заводе Miyata, заводе по производству двигателей Kanda и предприятии по выпуску гибридных силовых установок Kokura. Попытка возобновить производство 29 июля была кратковременной. Оценив повторные толчки, ущерб логистическим сетям и нестабильность поставщиков, компания продлила полную остановку всех трех заводов до 31 июля.

Honda также остановила свой завод по производству мотоциклов в Кумамото до 31 июля для проведения ремонтных работ, сообщает CarWatch. В регионе также пострадали поставщики автокомпонентов, такие как Aisin Kyushu и Ahresty Corp. Производитель полупроводниковых компонентов Renesas Electronics остановил работу двух заводов в Кумамото для проверки оборудования, а корпорация Sony эвакуировала свой персонал и временно заморозила работу своих фабрик.

Единственным крупным автопроизводителем, который сохранил рабочий ритм, остался Nissan. Его завод Nissan Shatai Kyushu в префектуре Фукуока к северу от Кумамото продолжил работу. Здесь собираются кроссоверы Nissan X-Trail, внедорожники Patrol и Armada, премиальные Infiniti QX80, гибридные Kicks e-Power и Serena e-Power, а также минивэны Elgrand нового поколения.

Представители автоконцернов утверждают, что среди сотрудников их производственных площадок нет пострадавших.

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