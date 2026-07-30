Tenet T4L адаптировали для перевозки велосипедов

В России прошла ездовая презентация кроссовера Tenet T4L российского производства. Как выяснил журнал Motor, модель сможет предложить особую конструкцию — тягово-сцепное устроство и набор креплений — чтобы возить велосипеды не на крыше, а в задней части автомобиля.

© Motor.ru

Как сообщили представители бренда, автомобиль сертифицирован с тягово-сцепным устроством, которое будет предлагаться в качестве платной опции. С ним машина сможет буксировать прицепы массой до 750 кг.

Ещё одной дилерской опцией станет велокрепление на фаркоп для перевозки велосипедов. Ранее такие решения предлагала шведская марка Volvo, а также некоторые другие именитые автопроизводители.

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

Среднеразмерный кроссовер Tenet T4L производится на заводе в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Новинка позиционируется как доступный семейный автомобиль. Цена базовой версии — 2,2 млн рублей.

Габариты автомобиля составляют 4506 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1701 мм в высоту при колёсной базе 2650 мм. Под капотом установлен турбиромотор объёмом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатый «робот».