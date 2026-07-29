Похож на Defender: в России появился новый дизельный внедорожник

Марка BAW открыла продажи дизельной версии внедорожника 212 T01. В России стартовали продажи дизельной версии рамного внедорожника 212 T01. Стоимость единственной комплектации под названием Adventurer Diesel RUS составляет 4 650 000 рублей, сообщил дистрибьютор марки — компания «Кайхэ автомобильная группа».

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Под капотом установлен двухлитровый двигатель мощностью 166 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Внедорожник оснащен раздаточной коробкой BorgWarner ESOF4736 с понижающим рядом, аналогичной той, что ставится на Tank 300, и системой жестко подключаемого полного привода.

© BAW

© BAW

© BAW

По сравнению с бензиновой версией из оснащения исчезла функция массажа водительского кресла. В остальном список опций идентичен: отделка сидений экокожей, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора.

Гарантия на модель составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Для сравнения, бензиновый 212 T01 стоит 4,4 млн рублей рублей, таким образом, доплата за дизель составляет 251 тыс. рублей.