В РФ запретили выписывать автоштрафы с планшетов без протокола

Верховный суд России разъяснил, что фиксация нарушений правил дорожного движения с помощью планшета, в отличие от автоматических комплексов фото- и видеофиксации, не позволяет выносить постановление без составления протокола. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поводом для разбирательства стала жалоба автомобилиста, которого оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за остановку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Нарушение было зафиксировано с использованием технического средства "ПаркНет", после чего постановление вынесли в автоматическом режиме без составления протокола.

Водитель оспорил законность такого порядка. Рассмотрев материалы дела, Верховный суд указал, что особый порядок привлечения к административной ответственности применяется только в случаях, когда нарушение фиксируется специальными техническими средствами, работающими полностью в автоматическом режиме и оснащенными функциями фото-, кино- или видеосъемки. Суд подчеркнул, что именно при автоматической фиксации законодательство допускает вынесение постановления без составления протокола и без участия владельца транспортного средства.

Использование планшета не относится к такому способу фиксации, поэтому в подобных случаях должен применяться общий порядок оформления административного правонарушения. До этого сообщалось, что штраф камеры ГИБДД может быть отменен, если нарушение не подтвердилось или прибор был не исправен.