За езду на самодельном кабриолете воронежец заплатит 2,8 тыс. рублей

19-летний житель Хохольского района привлёк внимание полиции после того, как пользователи соцсетей заметили его ВАЗ без крыши. Необычная машина стала поводом для проверки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Правоохранители установили владельца «кабриолета». В отношении него составили три административных протокола: за непристёгнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО и незаконную переделку автомобиля.

Общая сумма штрафов составила 2,8 тысячи рублей. Кроме того, владельцу выдали предписание в течение десяти дней вернуть машину в заводское состояние. С нарушителем также провели профилактическую беседу.

Напомним, что ранее воронежец пытался продать BMW X5, чтобы скрыть её от конкурсного управляющего, но судебный пристав, действуя под прикрытием, изъял автомобиль и передал законному владельцу.