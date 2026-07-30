Прототип Jetta M6 засняли без камуфляжа.

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На дорогах Китая заметили прототип новой Jetta M6 без камуфляжа. Благодаря этому стали доступны свежие кадры экстерьера и – что куда интереснее – внутреннего убранства.

Вообще, облик седана перестал быть тайной еще пару недель назад: китайский Минпром опубликовал регистрационные снимки. По сути, перед нами типичный представитель местного электрорынка: пологий капот, продолговатые фары, сдержанный бампер с некрупными воздухозаборниками по бокам и тонкая полоска задних фонарей. Однако настоящий сюрприз скрывался внутри.

Салон выдержан в предельно лаконичном ключе. Пожалуй, самая приметная деталь – это руль, усеянный компактными колесиками. Подобное решение применяет Tesla: с их помощью водитель листает меню мультимедиа, управляет круиз-контролем и другими настройками. Кстати, физических кнопок в салоне практически не найти – все упаковано в большой сенсорный экран. Зато есть сразу две беспроводные зарядки для смартфонов.

Jetta M6 получила комплекс помощи водителю от китайской компании Horizon Robotics. Что касается размеров, то длина седана достигает 4806 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1500 мм, а колесная база – 2820 мм. Под капотом в базе стоит 154-сильный электромотор, но за доплату его можно сменить на агрегат мощностью 197 лошадиных сил.

Ранее «За рулем» рассказал о китайском суперседане с «босс-режимом».