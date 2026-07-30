В ГИБДД прокомментировали новые требования к европротоколу

В ГАИ прокомментировали новые требования к бланку европротокола. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что с 1 августа при проверке документов на дорогах сотрудники Госавтоинспекции начнут проверять у водителей наличие европротокола. В самом ведомстве подчеркнули, что эта информация является фейком и не соответствует действительности.

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«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности», — подчеркнули в ГИБДД.

Уточняется, что полный перечень документов, которые водитель должен показывать инспекторам на дорогах, утверждён в ПДД, и бумажные бланки по оформлению дорожно-транспортных происшествий без участия гаишников в него не входят.