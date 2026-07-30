Mercedes-Benz представил новый GLA с запасом хода до 657 км

Mercedes-Benz обновил компактный кроссовер GLA, сделав ставку не только на электрические технологии, но и на комфорт повседневного использования. Новое поколение модели получило измененные пропорции кузова, более просторный салон и современную цифровую экосистему, которая объединяет искусственный интеллект и мультимедийные сервисы, сообщает издание SPEEDME.RU.

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Автомобиль стал немного ниже предыдущей версии, однако увеличенная колесная база позволила добавить места пассажирам второго ряда. Вместительнее стал и багажник, а электрические модификации получили дополнительный отсек под передним капотом.

Главной особенностью новинки стала полностью электрическая линейка. Покупателям предложат три версии мощностью от 224 до 354 лошадиных сил. В зависимости от комплектации используются аккумуляторы емкостью 58 или 85 кВт·ч, а максимальный запас хода достигает 657 километров по циклу WLTP. Благодаря 800-вольтовой архитектуре кроссовер поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт, что позволяет примерно за десять минут получить запас энергии еще на 270 километров.

Позже семейство пополнится 48-вольтовым гибридом с новым турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Такая версия сможет непродолжительное время передвигаться только на электричестве и будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Особое внимание Mercedes-Benz уделил интерьеру. Центральным элементом салона стал комплекс MBUX Superscreen, объединяющий три экрана под единой стеклянной панелью. Голосовой помощник использует технологии ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini, способен поддерживать последовательный диалог и учитывать предыдущие обращения пользователя.

Система электронных помощников включает восемь камер, пять радаров и двенадцать ультразвуковых датчиков, а вычислительная платформа достигает производительности 254 TOPS.

Представители Mercedes-Benz сообщили, что новый GLA создавался как автомобиль для ежедневной эксплуатации, поэтому разработчики сосредоточились на сочетании современных технологий, дополнительного пространства, удобства и спортивного характера модели.

Продажи нового GLA в Германии стартуют 30 июля. Базовая электрическая версия оценивается в 48 599,60 евро, а стоимость старшей полноприводной модификации начинается от 58 108 евро без учета расходов на доставку.