Hyundai показала Neira в Индонезии

Название Neira отсылает к индонезийскому острову Банда-Нейра, что подчёркивает ориентацию модели на местный рынок. По словам президент-директора PT Hyundai Motors Indonesia Кенни Ли, автомобиль сочетает просторный семиместный салон с передовыми технологиями и разработан специально для индонезийских семей.

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Hyundai планирует локализовать производство на заводе HMMI, а уровень локализации (TKDN) должен превысить 60%, достигнув 80%. Операционный директор Францискус Соерджопраното намекнул на «интересную цену» в массовом сегменте, а старт продаж возможен уже до конца 2026 года.

Технические характеристики пока не раскрыты: представленный экземпляр — лишь прототип, который продолжат дорабатывать.

Напомним, что Bestune сужает линейку в России, но готовит электрическую экспансию. Парк «китайцев» стареет: посещаемость автосервисов выросла на 51% за полгода.