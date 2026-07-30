Представлена батарея для электромобилей, зарядка которой займет всего 4 минуты

Hongqi представила батарею с зарядкой от 10 до 70% за 3 минуты 41 секунду.

© За рулем

Всего за три с лишним минуты восстановить зарядки с 10 до 70% – звучит почти как фантастика. Однако в FAW через свой суббренд Hongqi утверждают, что это реальность. Новый аккумуляторный блок, по информации Cnevpost, уже сейчас оставляет позади нашумевшую технологию Blade 2.0 от BYD по скоростным характеристикам.

Цифры тут говорят сами за себя. Отметка в 97% достигается за восемь минут и три секунды. Сами разработчики, не стесняясь, окрестили такой темп лучшим в мире. Собственно, в рамках чисто электрических и гибридных систем аналогов пока действительно не просматривается.

Инженерный задел у новинки довольно продвинутый. Речь идет и о высокоэффективном аноде особой конструкции, и о специфическом электролите, и о композитных материалах. Отдельного упоминания заслуживает адаптивная система жидкостного охлаждения: она гибко управляет температурой ячеек, подстраиваясь под сценарий – едет ли машина по трассе, стоит ли на парковке или подключена к мощному терминалу.

Когда ждать серийную версию и какой именно автомобиль примерит батарею первым – пока секрет. В Hongqi сроки не называют. А вот конкурент тем временем не дремлет: BYD активно разворачивает в Китае сеть терминалов Flash Charge, заточенную как раз под сверхбыстрые сессии восполнения энергии.

Кстати, у Hongqi сейчас параллельно запущен прием предзаказов на электрическую модель Tiangong 08 в исполнении 670 Max. В центре внимания тут – тяговая батарея на 111 кВт·ч, обеспечивающая 730 километров пробега по циклу CLTC. Именно за эту внушительную дальность хода машину отметили специальной наградой «Звезда с самым большим запасом хода» на 12-й ежегодной церемонии « Smart Choice for Mobility».

Ранее «За рулем» рассказывал о новой версии Geely EX5, которая призвана избавить от этого страха.