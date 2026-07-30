В Казахстане спрос на Land Cruiser Prado оказался выше, чем на Lada Niva Legend

В первом полугодии 2026 года в Казахстане приобрели чуть менее 4000 новых внедорожников. Для понимания масштаба рынка: за этот же период один только кроссовер Changan CS55 Plus разошёлся тиражом в 4017 экземпляров, а абсолютный лидер среди паркетников — Hyundai Tucson — нашел 8601 покупателя.

© Motor.ru

Toyota Land Cruiser Prado является бессменным лидером сегмента, который удержал первую строчку, найдя 841 нового владельца. Высокая стоимость не отпугивает покупателей: цены на модель стартуют от 38,2 млн тенге (6,4 млн тенге) за базовую версию с атмосферным двигателем 2.7.

Китайский рамный внедорожник Tank 300 закрепился на второй позиции с результатом 581 проданный автомобиль. Стоит отметить, что до Казахстана пока добралась дорестайлинговая версия модели — у себя на родине Tank 300 уже успел обновиться внешне и технически, а также обзавестись длиннобазной модификацией.

Тем не менее казахстанские покупатели ценят его за проходимость. Стоимость автомобиля варьируется от 20 млн тенге (3,3 млн рублей) за версии с подключаемым полным приводом до 23,3 млн тенге (3,9 млн тенге) за исполнение City Plus с постоянным полным приводом. Наибольшим спросом пользуется классическая схема Part-Time.

Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada Niva Legend. В прошлом году бронза принадлежала премиальному Lexus LX, однако в 2026-м спрос на него рухнул почти на 70,3% (с 461 до 137 единиц), что отбросило модель на десятую строчку рейтинга. Его место заняла вазовская классика — Niva Legend.