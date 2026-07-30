Toyota сохранила звание мирового лидера по продажам автомобилей

Toyota Motor продолжает удерживать лидирующую позицию в мире по объему продаж, несмотря на глобальные вызовы. По итогам первой половины 2026 года концерн реализовал более 5,39 млн машин.

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По данным Kyodonews, главный конкурент японцев, немецкая группа Volkswagen, в отчетный период продала около 4,12 миллиона автомобилей.

Особенно популярны среди покупателей гибридные модели Toyota. Несмотря на общий рост продаж, объем реализации Toyota Motor с января по июнь 2026 года снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ослаблением спроса на Ближнем Востоке из-за кризиса в Персидском заливе и сокращением продаж в Китае.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota остановила заводы в Японии из-за землетрясения.