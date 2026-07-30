Дело не пошло: BMW отказалась от выпуска конкурента G-Class

В прошлом году начали ходить слухи о планах концерна BMW выпустить роскошный внедорожник, который мог бы составить конкуренцию Mercedes-Benz G-классу. Этот амбициозный проект должен был появиться на рынке к 2029 году. Но по итогу идея так и не дошла до дела, а разработку машины поставили на паузу.

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В 2024 году представители BMW, наблюдая за растущей популярностью премиальных автомобилей повышенной проходимости, решили не оставаться в стороне. Среди лидеров этого сегмента выделялись Mercedes-Benz G-класс, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и даже электрический Rivian R1S.

BMW не хотела упускать эту возможность и запустила проект по разработке собственного внедорожника, которому присвоили внутреннее обозначение G74. В качестве основы для нового автомобиля была выбрана платформа CLAR, уже зарекомендовавшая себя в производстве BMW X5.

Однако, несмотря на все усилия и оптимизм, проект не получил всех необходимых одобрений для завершения. Руководство BMW, взвесив все "за" и "против", пришло к выводу, что слишком узкий рыночный сегмент может не принять еще одну новую модель. В условиях экономической нестабильности и сокращения спроса на премиальные автомобили концерн предпочел сосредоточиться на оптимизации своего модельного ряда, а не на инвестициях в нишевые новинки.

Инсайдеры BMW Blog, знакомые с ситуацией, отмечают, что шансы на возобновление проекта внедорожного G74 невелики.