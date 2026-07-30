Названы топ-10 автомобилей за последние 20 лет

За последние два десятилетия российский рынок новых легковых автомобилей стал свидетелем стремительного роста и значительных изменений.

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Глава "Автостата" Сергей Целиков провел глубокий анализ рынка и определил лидеров среди марок, чьи продажи превысили миллион единиц. Эти бренды стали настоящими гигантами на рынке, а их модели - символами надежности и популярности.

Первое место уверенно заняла Lada с общим объемом продаж 7,4 миллиона автомобилей. Среди продукции АвтоВАЗа самой востребованной моделью стала Granta, которая покорила сердца 25,1% покупателей. Второе место досталось Kia с 2,51 миллиона проданных машин, из которых 40,4% пришлись на модель Rio. Третье место заняла Hyundai с 2,35 миллионами продаж, и здесь лидером стал Hyundai Solaris с долей 39,7%.

Renault с 2,02 миллионами проданных автомобилей и Renault Logan, который занял 36,1% рынка, также вошел в топ-10. Toyota с 1,83 миллионами и Toyota RAV4 (24,8%) расположилась на пятом месте. Nissan с 1,46 миллионами и Nissan Qashqai (25,2%) заняли шестое место. Chevrolet с 1,45 миллионами и Chevrolet Niva (34,1%) - седьмое. Volkswagen с 1,43 миллионами и Volkswagen Polo (43,6%) - восьмое. Skoda с 1,03 миллионами и Skoda Octavia (40%) - девятое. Ford с 1,02 миллионами и Ford Focus (59,3%) завершил топ-10.

Среди других марок также есть модели, которые стали настоящими звездами своего сегмента. Например, Mitsubishi Outlander с долей 35,2%, Haval Jolion с 40,2%, Chery Tiggo 7 (Pro/Max/L) с 31,3%, Mazda CX-5 с 38,4%, Geely Monjaro с 21,8%, Opel Astra с 53,5%, Mercedes-Benz E-класс с 15,7%, BMW X5 с 15,5%, Audi Q5 с 18,3%, Honda CR-V с 45,1%, Lexus RX с 42,1%, Daewoo Nexia с 54,6%, UAZ Patriot с 63,6%, Peugeot 308 с 31,8

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