Эксперт оценил шансы новой российской автомарки на лидерство в РФ

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, как он оценивает шансы российской марки Tenet опередить Haval и Geely.

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По словам эксперта, локализация производства в России повлияла на цену - она стала ниже. Поэтому перспективы у машин Tenet самые обнадеживающие, спрос будет, уверен Хайцеэр.

Специалист в разговоре с Lenta.ru добавил, что Tenet точно окажется в лидерах по продажам.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев нынешнего года в РФ было реализовано чуть более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. За отчетный период продано 36 490 экземпляров Tenet T7- это позволило модели возглавить сегмент. Также Tenet T7 стал самым продаваемым автомобилем с "автоматом" в РФ.