В Госдуме предложили доплачивать таксистам за перевозку многодетных семей

Таксисты платят высокие комиссии и должны обеспечивать автомобили детскими креслами, поэтому им надо доплачивать за заказы от многодетных семей, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми, в частности разработал соответствующие изменения в законодательство. В министерстве напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Останина осторожно отнеслась к изменениям.

«Это хороший эксперимент, но все должно быть за счет агрегатора, а не вычитаться из зарплаты водителя. Детские кресла не должны устанавливаться за их счет, так как у них и так ничего не остается после всех комиссий. По поводу многодетных детей также звучало предложение установить в автомобилях камеры. Потому что перевозка детей — это проблема и очень большое напряжение. Кто-то уже боится брать заказы, где многодетная семья, потому что мы знаем, как ведут себя дети — потом придется потратить время на уборку, не получится сразу взять следующий заказ. Если бы агрегаторы установили какие-то преференции для водителей, то это было бы правильно, а сейчас они самая незащищенная сторона», — отметила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение в эфире НСН, что многодетные семьи нуждаются в льготе при оплате проезда по платным трассам.