Китайцы выкупили весь тираж самого некрасивого Ferrari

Первый серийный электромобиль марки из Маранелло — модель Luce — спровоцировал беспрецедентный ажиотаж на китайском рынке. По данным СМИ, глобальная производственная квота Ferrari на 2026 год (менее 500 автомобилей), выделенная сразу после дебюта модели в мае, была полностью распределена всего за два месяца.

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Количество заказов конкретно из Китая превысило общемировой тираж в 500 единиц, однако сама компания официальные региональные цифры пока не раскрывает, сообщает издание Sina со ссылкой на локальные источники.

Китай стал одним из ключевых рынков для новинки еще до старта массовых поставок. Азиатская премьера состоялась в Шанхае 26 июня. Стартовая цена для китайских покупателей установлена на уровне 4 млн юаней (около 580 тыс. долларов США).

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Из-за дефицита машин дилерские центры перешли на жесткие условия бронирования: размер невозвратного депозита вырос до 400-500 тыс. юаней. Клиенты, которые заказывают электрокар сейчас, смогут получить свои машины лишь в третьем квартале 2027 года.

Ранее новый электрический Ferrari вызвал резкую критику со стороны вице-премьера Италии и бывшего гендиректора Ferrari — оба высказались негативно вскоре после презентации модели.

Так, бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло заявил: высказажи он всё, что думает на самом деле, это навредило бы компании. По его словам, Ferrari рискует разрушить свою легенду.