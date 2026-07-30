Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 готов к выходу на рынок

По предварительным данным, электрический паркетник Volkswagen предложат в моноприводном исполнении. В продажу модель поступит до конца текущего года.

© Колеса.ру

Первый показ готового к производству электрокроссовера Volkswagen ID.Aura T6 провели в апреле. Это, напомним, одна из множества новейших моделей немецкой марки, созданная специально для Китая с учетом предпочтений местной публики. За выпуск непосредственно ID.Aura T6 отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen. Сертификат серийного паркетника появился в базе Минпрома КНР в начале июля, после чего СП продемонстрировало интерьер кроссовера. Ну а сегодня в Китае открыли прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления всех характеристик и цен. Впрочем, компания FAW Volkswagen все же поделилась новыми подробностями об оснащении.

Паркетник ID.Aura T6 построен на платформе CEA с 800-вольтовой архитектурой, которая была разработана совместно с фирмой Xpeng. Длина равна 4811 мм, ширина – 1879 мм, высота – 1648 мм, колесная база – 2836 мм. Объем багажника составляет 576 литров, под крышкой капота есть дополнительный отсек на 90 литров.

У кроссовера типичная для адресованных Китаю современных моделей внешность. VW ID.Aura T6 имеет двухэтажную головную оптику, стеклянную крышу, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Расположенные сверху секции дневных ходовых огней вдобавок объединены между собой светящейся полоской. Предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски. Разумеется, в арсенале модели значится и автопилот с лидаром над лобовым стеклом (он 192-строчный).

В пятиместном салоне – лаконичная передняя панель с интегрированным приборным экраном на 10,25 дюйма и «прилепленным» планшетом мультимедиа-системы диагональю 15,6 дюйма. Физических клавиш почти нет. Кроссоверу также достались двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники.

Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером, переднее пассажирское сиденье вдобавок может иметь откидную подставку для ног, плюс в его спинку встроен столик. В списке оборудования Volkswagen ID.Aura T6 еще заявлены: ассистент на базе искусственного интеллекта, проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема с 18 динамиками. Наконец, есть функция V2L, которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов.

Кроссовер VW ID.Aura T6 сертифицирован с единственным 231-сильным электромотором. Вероятно, он установлен на задней оси. Информации о батарее все еще нет.

Полноценную презентацию нового электрокроссовера от FAW Volkswagen проведут в ближайшее время. В продажу модель поступит до конца текущего года.