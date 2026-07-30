В России запретят требовать больше 400 тысяч рублей по ОСАГО

Минфин предложил запретить выплаты по ОСАГО сверх установленного лимита. Министерство финансов РФ разработало поправки к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), которые закрепляют предельный размер имущественной выплаты. Законопроект опубликован на Портале правительственной информации.

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Документ подготовлен по поручению вице-премьера Александра Новака, которое было дано, чтобы выполнить постановление Конституционного суда РФ.

Суд постановил, что если рыночная стоимость ремонта автомобиля превышает лимит страхового покрытия, но расчет по методике Банка России укладывается в него, потерпевший имеет право отказаться от ремонта на СТОА и потребовать денежную выплату строго в размере страховой суммы — 400 тысяч рублей.

В Минфине отмечают, что текущая судебная практика нарушает баланс интересов сторон. Известны случаи, когда страховщиков обязывали выплачивать полную рыночную стоимость ущерба сверх лимита только потому, что они не смогли вовремя организовать ремонт транспортного средства.