Первый Freelander 8 от JLR прошел по конвейеру: подготовка к старту продаж

Первый кроссовер Freelander 8 сошел с конвейера завода Chery Jaguar Land Rover в Чаншу. Этот важный шаг знаменует собой возвращение компании на рынок после приостановки производства бензиновых моделей из-за низких продаж.

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Сборочная площадка, открытая 12 лет назад, стала первым полномасштабным производственным предприятием JLR за пределами Великобритании. Его годовая производственная мощность составляет 200 000 автомобилей. Однако, как уже упоминалось, компания была вынуждена прекратить производство всех бензиновых моделей из-за падения продаж до 26 000 единиц к 2025 году.

Первый сошедший с конвейера экземпляр был окрашен в ярко-салатовый цвет.

Freelander 8 - первая модель совместного бренда Chery и JLR. В стандартной комплектации автомобиль имеет шесть сидений. В салоне установлен 46,3-дюймовый панорамный экран и 15,6-дюймовый монитор. Среди других особенностей - 256-цветная фоновая подсветка и автомобильный чип Qualcomm Snapdragon 8397. Система помощи водителю от Huawei с лидаром на 896 линий обеспечивает высокий уровень безопасности.

Под капотом находится 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, который работает как генератор. Энергия от двигателя передается на тройную литий-ионную батарею NMC емкостью 60,331 кВт⋅ч. Запас хода Freelander 8 на электротяге составляет 221 км.

По данным CarNewsChina, в ближайшее время Freelander 8 появится в Китае, а затем выйдет на мировой рынок, в первую очередь на Ближний Восток.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Freelander 8 может добраться до России.