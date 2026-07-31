В РФ продают Changan Nevo Q05 от 1,86 млн рублей

В России начались продажи кроссовера Changan Nevo Q05 с ценой от 1,86 млн рублей.

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В московских дилерских центрах появилась свежая модель, которую на домашнем рынке знают под индексом Q05. У нас машина продается под именем Changan Nevo.

Заказы принимают в двух исполнениях – 405 Air и Ultra+. Правда, придется запастись терпением: автомобили повезут «под заказ», и ждать их нужно порядка 40-50 дней. Ценовой диапазон уже известен: начальная планка установлена на отметке в 1 860 000 рублей, а топ-версия обойдется в 2 459 000 рублей.

Размеры тут вполне типичны для городского паркетника. Кузов вытянулся на 4435 мм, в ширину авто достигает 1855 мм, а его высота составляет 1595 мм. Между прочим, багажный отсек у кроссовера очень вместительный – его объем меняется от 540 до 1380 литров, что на практике превращает машину в удобный грузовой фургон при сложенных задних сиденьях.

В движение автомобиль приводит исключительно электромотор. Его отдача насчитывает 163 лошадиные силы. За питание отвечает тяговая батарея мощностью 51,9 кВт·ч.

Если базовая версия выглядит довольно скромно, то вариант Ultra+ предлагает набор оборудования, который для бюджетного сегмента кажется почти избыточным. В салоне установлены цифровая «приборка» и продвинутая мультимедийная система.

Безопасность и комфорт здесь явно в приоритете: имеются камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, следящий за разметкой, а также система удержания в полосе. Кроме того, в перечень оснащения входят бесключевой доступ, панорамная крыша и аудиосистема с восемью динамиками.

Причем создатели явно заморочились над передними сиденьями: они не только с подогревом, но вдобавок оснащены вентиляцией и функцией массажа. По сути, за цену около двух с половиной миллионов покупатель получает набор опций, свойственный машинам классом выше.

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