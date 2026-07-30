Xiaomi SkyNomad N90: флагманский трехрядный кроссовер с большим запасом хода

Компания Xiaomi полностью рассекретила большой кроссовер SkyNomad N90, оснащённый plug-in гибридной силовой установкой. В Китае пока можно оформить только предварительный заказ на Xiaomi SkyNomad N90, полноценные продажи начнутся в сентябре. Одновременно с Xiaomi SkyNomad N90 дебютировал его младший брат Xiaomi SkyNomad N70, но ему мы посвятим отдельную заметку.

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Xiaomi SkyNomad N90 — одна из самых ожидаемых новинок китайского авторынка в 2026 году, которой однако придётся столкнуться с жесточайшей конкуренцией, так как рынок сейчас буквально завален большими plug-in гибридными кроссоверами. Xiaomi SkyNomad N90 точно не самый дешёвый, не самый мощный и не самый роскошный из них — при его разработке упор был сделан на практичность и большой запас хода.

Напомним, что SkyNomad — это новая линейка автомобилей внутри бренда Xiaomi, предназначенная главным образом для пассажиров, тогда как электромобили SU7 и YU7 ориентированы на водителя. В основе SkyNomad N90 лежит собственная модульная платформа Kunlun, разработка которой заняла три года. Удивительно, но на данный момент нет информации, какая у этой платформы электрическая архитектура — 400- или 800-вольтовая. Подвеска — полностью независимая, пневматическая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

Габаритная длина SkyNomad N90 — 5285 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1825 мм, колёсная база — 3080 мм. Штатные колёса — 21-дюймовые. Для работы разнообразных электронных ассистентов водителя в кузов интегрированы лидар, радар, камеры высокого разрешения и ультразвуковые датчики. Работа этих ассистентов завязана на мощный процессор Nvidia Thor производительностью 700 топс. Глубина преодолеваемого брода — 750 мм. Снаряженная масса — 2880 кг.

Силовая установка — plug-in гибридная последовательного типа, где установленный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 76 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора: передний выдаёт 210 кВт, задний — 100 кВт, максимальная совокупная мощность — 310 кВт (422 л.с), разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 464 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1705 км.

Салон у SkyNomad N90 трёхрядный с посадочной формулой 2+2+3. Объём багажника варьируется в диапазоне от 577 до 1831 л в зависимости от выбранной конфигурации, а их довольно много: можно, например, организовать кабинет со столиком на четверых или два полноценных спальных места. Лаконичная передняя панель оснащена 8,88-дюймовым приборным экраном, 20-дюймовым проекционным экраном и 16,1-дюймовым мультимедийным экраном. Для пассажиров второго ряда предусмотрены потолочный 21,4-дюймовый телевизор, 6,88-дюймовый настроечный экран и индивидуальные планшеты. Ёмкость бортового холодильника — 9 л. Штатная 4890-ваттная аудиосистема насчитывает 25 динамиков.

На стадии предзаказов Xiaomi SkyNomad N90 доступен в единственной версии Max за 299 900 юаней (3,54 млн рублей в переводе по текущему курсу). Реальная розничная цена, как водится в Китае, будет ниже. Позже будут доступны пятиместная версия без «галёрки» и кемпер-версия с вмонтированной в крышу выдвижной палаткой.

Впрочем, обычный SkyNomad N90 тоже неплохо подготовлен к путешествиям: к нему можно пристроить палатку нужной вместимости и с комфортом переночевать на свежем воздухе всей семьёй.