Сокращения в BMW и Volkswagen объяснили отказом от российского рынка

Автомобильные концерны сокращают рабочие места и закрывают заводы, так как потеряли главные рынки сбыта, а также не имеют дешевой энергии, рассказал НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.

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BMW планирует уволить около восьми тысяч сотрудников по всему миру из соображений экономии, а Porsche сократит не менее 9,4 тысяч работников. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Ранее гендиректор концерна Volkswagen AG (VAG) Оливер Блюме предупреждал, что компания уберет почти 100 тысяч рабочих мест. Зингер объяснил, что будет дальше.

«Объявленные сокращения рабочих мест представляют собой очень серьезный удар по германской автомобильной промышленности. Речь уже давно идет не об отдельных программах экономии на предприятиях. Porsche, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и BMW сокращают персонал или готовят масштабные программы снижения расходов. Но сокращение одного рабочего места на автомобильном заводе приводит к потере дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. Немецкое автомобилестроение находится в глубоком структурном кризисе: китайцы предлагают свои модели по более низким ценам, а немецкие концерны теряют свои позиции на китайском рынке, который был одним из главных источников прибыли. К этому добавляются высокие цены на электроэнергию, расходы на персонал, налоги, бюрократия, американские пошлины, слабый внутренний спрос и крайне дорогой переход на электромобили», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что кризис произошел, в том числе, из-за санкций против России.

«Ещё одной серьёзной проблемой является потеря российского рынка. До 2022 года там продавались и производились сотни тысяч немецких автомобилей. Возвращение не решило бы всех проблем, но могло бы стать важной частью антикризисной стратегии. Вместо этого немецкие концерны реагируют, прежде всего, сокращением рабочих мест, автоматизацией и переносом производства за границу — туда, где энергия и рабочая сила стоят дешевле, а условия для бизнеса являются более благоприятными. Это кризис Германии как промышленной площадки. Все крупные автомобильные концерны сокращают производство и персонал внутри страны. Если эта тенденция продолжится, автомобильная промышленность уже в ближайшие годы перестанет быть становым хребтом германской экономики. На протяжении десятилетий она обеспечивала миллионы рабочих мест, высокие налоговые поступления, экспорт и благосостояние страны. Сейчас эта основа начинает разрушаться», — указал он.

Ранее Зингер объяснил в эфире НСН, почему немцы интересуется переездом в Россию.