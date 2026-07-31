Эксклюзивную машину легенды НБА нашли на авторазборке после ДТП. Речь об уникальном двухдверном Lucid Air Coupe Шакила О’Нила, пишет Carscoops.

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В конце 2024 года баскетболист обратился в калифорнийское ателье West Coast Customs (WCC) с заказом на особую модификацию электромобиля. Ему был нужен Lucid Air в кузове купе, в котором человек с ростом 216 сантиметров мог бы разместиться без стеснения. Спустя полтора года единственная в своем роде машина попала в дорожное происшествие и теперь находится на авторазборке на онлайн-аукционе Copart.

Полный объем переделок, выполненных в WCC, не раскрыт. Чтобы обеспечить запас пространства для ног водителя, передние кресла сдвинули назад. Задний ряд сидений при этом не меняли, поэтому салон по-прежнему вмещает пять человек. Внешность автомобиля также переработана. Главное отличие — две двери вместо четырех и черные колесные диски с частым рисунком спиц.

В настоящее время передний бампер машины демонтирован, один из радиаторов поврежден и требует замены. Фары отсутствуют, капот деформирован — его тоже придется менять. Задняя часть кузова избежала удара, что сокращает предстоящие расходы на ремонт.

Сведений о том, как именно произошла авария и находился ли сам О’Нил за рулем в тот момент, нет. Неясно и то, какая модификация Lucid Air послужила основой для проекта, а также удлиняли ли колесную базу. Но на онлайн-странице аукциона Copart указано, что машина оснащена полным приводом. Одометр зафиксировал всего 2898 миль (4663 километра) пробега. Любой, кто умеет обращаться с инструментом, может приобрести автомобиль всего за 59 990 долларов (около 4,8 миллиона рублей), отремонтировать и стать владельцем уникального электрокара.

Ранее стало известно, что на торги аукционного дома RM Sotheby’s выставлен уникальный суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. С 1999 года им владеет легендарный барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон — первый и единственный частный собственник машины.