Друзья владельца арестованного авто перекрыли дорогу приставам в Новосибирске

В Новосибирске судебным приставам пришлось привлекать силовиков, чтобы изъять арестованный кроссовер у нерадивого автолюбителя. Владелец Subaru Forester задолжал государству по штрафам ГИБДД, однако рассчитываться не спешил.

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Как рассказали в региональном главке ФССП, в рамках исполнительного производства выяснилось, что иномарка должника попала в аварию. Страховщики назначили осмотр повреждений в Октябрьском районе Новосибирска, куда для фиксации ущерба прибыла и машина. Однако вместе со специалистами страховой компании на место подъехали судебные приставы, готовые наложить арест на имущество.

Водитель оказался категорически против такого развития событий и наотрез отказался отдавать ключи. Чтобы подкрепить свою позицию "весомыми аргументами", мужчина вызвал подмогу: к месту встречи подтянулись сразу три автомобиля с его знакомыми, которые перекрыли выезд и заблокировали эвакуацию.

Однако расчет на численный перевес не оправдался. Сотрудники УФССП вызвали на помощь Росгвардию и несколько экипажей МВД. Как только автолюбители увидели прибывший наряд силовиков, "группа поддержки" предпочла ретироваться, а водителю ничего не оставалось, кроме как смириться с законным изъятием.

В итоге арестованный Subaru отправился на специализированную стоянку. В ближайшее время автомобиль будет передан на оценку, после чего его выставят на торги для погашения долгов нарушителя.