Subaru обновила BRZ в Японии и подняла цены

Subaru представила обновление для японской версии BRZ. На первый взгляд автомобиль почти не изменился, однако производитель сосредоточился на деталях, которые влияют на ощущения за рулем и работу электронных помощников.

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Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», главной новинкой стал модернизированный механизм шестиступенчатой механической коробки передач. В компании отметили, что при его создании использовали опыт, полученный в гоночной серии Super Taikyu. Ожидается, что передачи будут включаться мягче и точнее, хотя визуально интерьер остался прежним.

Не менее заметным стало обновление комплекса EyeSight. Теперь система получила дополнительную широкоугольную камеру. Она расширяет обзор электроники и помогает быстрее распознавать автомобили, велосипедистов и пешеходов в сложных дорожных ситуациях, включая проезд перекрестков. Эта система теперь устанавливается и на версии с механической коробкой передач.

Вместе с обновлением Subaru пересмотрела стоимость автомобиля. Все комплектации подорожали на 55 тысяч иен. Начальная цена BRZ выросла до 3,377 млн иен, а топовая версия STI Sport теперь оценивается в 3,839 млн иен.

При этом техническая основа модели осталась неизменной. Купе по-прежнему оснащается атмосферным 2,4-литровым оппозитным двигателем, задним приводом и двумя вариантами трансмиссии — механической и автоматической.

Интересно, что после обновления японская BRZ стала отличаться от американской версии. Для рынка США также подготовили новую широкоугольную камеру EyeSight, однако о доработанном механизме механической коробки передач компания не сообщила. Поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, получили ли автомобили одинаковые технические изменения или речь идет о разных настройках для разных рынков.