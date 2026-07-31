Subaru обновила BRZ в Японии и подняла цены

Обновление, которое не видно сразу: Subaru изменила BRZ там, где этого ждали
Subaru представила обновление для японской версии BRZ. На первый взгляд автомобиль почти не изменился, однако производитель сосредоточился на деталях, которые влияют на ощущения за рулем и работу электронных помощников.
Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», главной новинкой стал модернизированный механизм шестиступенчатой механической коробки передач. В компании отметили, что при его создании использовали опыт, полученный в гоночной серии Super Taikyu. Ожидается, что передачи будут включаться мягче и точнее, хотя визуально интерьер остался прежним.
Не менее заметным стало обновление комплекса EyeSight. Теперь система получила дополнительную широкоугольную камеру. Она расширяет обзор электроники и помогает быстрее распознавать автомобили, велосипедистов и пешеходов в сложных дорожных ситуациях, включая проезд перекрестков. Эта система теперь устанавливается и на версии с механической коробкой передач.
Вместе с обновлением Subaru пересмотрела стоимость автомобиля. Все комплектации подорожали на 55 тысяч иен. Начальная цена BRZ выросла до 3,377 млн иен, а топовая версия STI Sport теперь оценивается в 3,839 млн иен.
При этом техническая основа модели осталась неизменной. Купе по-прежнему оснащается атмосферным 2,4-литровым оппозитным двигателем, задним приводом и двумя вариантами трансмиссии — механической и автоматической.
Интересно, что после обновления японская BRZ стала отличаться от американской версии. Для рынка США также подготовили новую широкоугольную камеру EyeSight, однако о доработанном механизме механической коробки передач компания не сообщила. Поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, получили ли автомобили одинаковые технические изменения или речь идет о разных настройках для разных рынков.