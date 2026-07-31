Hyundai и The Kyza создали экстремальный Santa Fe Baja

Hyundai решила показать, каким мог бы стать Santa Fe, если бы его готовили к участию в знаменитых пустынных гонках Baja. Вместе с дизайнером Хызылом Салимом, работающим под именем The Kyza, компания создала эффектный цифровой концепт, который пока существует только в виде рендеров и видеоролика.

© Hyundai

Как отмечает издание 32CARS.RU, автомобиль получил широкий кузов, массивные внедорожные колеса, дополнительную светотехнику и сразу два запасных колеса на задней части кузова. Внешне концепт напоминает профессиональные ралли-рейдовые машины, хотя технически он таким не является.

Для настоящих гонок подобному автомобилю потребовались бы глубокие доработки — длинноходная подвеска, усиленная защита днища, каркас безопасности, модернизированная трансмиссия и улучшенное охлаждение агрегатов.

В реальной линейке Hyundai наиболее близкой к концепту считается версия Santa Fe XRT. Она оснащается турбированным двигателем объемом 2,5 литра мощностью около 281 л.с., системой полного привода HTRAC, клиренсом 211 мм и внедорожными шинами. Стоимость такой модели в США начинается с 42 040 долларов.

Это уже не первый дизайнерский эксперимент Hyundai с внедорожной тематикой. Ранее компания показывала концепты XRT Concept и CRATER, однако оба проекта также остались демонстрацией дизайнерских идей.

Пока Baja Santa Fe служит скорее иллюстрацией того, как может выглядеть экстремальная версия популярного кроссовера. Несмотря на эффектный внешний вид, речи о запуске такого автомобиля в серийное производство Hyundai пока не ведет.