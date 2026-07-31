Great Wall расширит модельную линейку Wey в РФ

Концерн Great Wall подтвердил, что планирует расширить модельную линейку марки Wey в России. До конца года на рынок выйдет Wey V9X, а уже в следующем году россияне смогут приобрести V8Х, передает корреспондент "Российской газеты".

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V8Х был представлен на Пекинском автосалоне в апреле. Новинка имеет габариты 5125х2025х1821 мм при колесной базе 3050 мм. Гибридная установка Hi4 включает бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л, мощностью 170 л.с. и два электромотора.

Дальнобойность гибридного V8Х заявлена на внушительном уровне 1,6 тыс. км. Модель позиционируется как высокотехнологичный автомобиль с премиальным оснащением и расширенным набором электронных функций. Точные технические характеристики Wey V8Х для нашего рынка пока остаются нераскрытыми.

В Китае уже объявлен старт предзаказов на Wey V8X, но цены пока не разглашаются. Стоит отметить, что V9X в КНР стоит от 332 тысяч до 390 тысяч юаней (3,9-4,6 млн рублей).

На сегодня линейка Wey в России включает кроссоверы 05 и 07, а также представительский минивэн под индексом 80.