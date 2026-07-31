Эксперт оценил расширение перечня автомобилей для такси

Основатель компании "ВсёИзКитая", председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган специально для "Российской газеты" оценил расширение перечня автомобилей для такси за счет локализованных моделей Tenet, Jeland, Jetour и Omoda.

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