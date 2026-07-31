Эксперт оценил расширение перечня автомобилей для такси

Эксперт Коган оценил расширение перечня автомобилей для такси
Основатель компании "ВсёИзКитая", председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган специально для "Российской газеты" оценил расширение перечня автомобилей для такси за счет локализованных моделей Tenet, Jeland, Jetour и Omoda.
"Важно посмотреть на эти модели по коммерческому потенциалу, опираясь на фактические продажи за первое полугодие 2026 года. Jetour Dashing - это уже состоявшийся игрок с 8 114 авто за 6 месяцев 2026 года, рост на 2,4% год к году. Это стабильно продающийся кроссовер, который получит дополнительный импульс от допуска в такси. Omoda C7 и бренд Omoda в целом переживают спад. Продажи за полугодие упали на 34,6%, до 8 727 машин, при этом сама модель C7 не входит даже в топ-25 моделей рынка. Jeland. Такси может стать для марки ключевым каналом для наращивания объемов и узнаваемости. Tenet T4L, T8 и A8 - это самый интересный случай. Бренд Tenet за первое полугодие 2026 года показал взрывной рост: 63 693 проданных автомобиля, доля рынка 11%, третье место среди всех марок в России. Модель Tenet T7 уже заняла второе место в общем зачете топ-25 моделей рынка (36 316 единиц). Однако модели T4L, T8 и A8 только выходят на массовые продажи. Учитывая динамику бренда в целом, у них хорошие шансы повторить успех T7 после допуска в такси. Такси - это канал, благодаря которому бренды получают возможность нарастить объемы продаж без затрат на розничный маркетинг. Тенденция очевидна: Минпромторг методично расширяет список, ориентируясь не столько на объем текущих продаж конкретной модели, сколько на глубину локализации. Это создает стимул для китайских автопроизводителей углублять локализацию, а не просто ввозить готовые машины", - отметил эксперт.