"Соллерс" назвал размер чистого убытка

Чистый убыток ПАО "Соллерс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2026 года составил 106,9 млн рублей против прибыли в 3,9 млрд рублей годом ранее. Это следует из отчетности компании.

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Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 30,6% - до 318,3 млн рублей. Убыток от продаж сократился до 283,5 млн рублей.

"Соллерс" принадлежит на 80,25% "Альтер инвест", которой владеют председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов, гендиректор "Соллерса" Николай Соболев, заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерса" Виктор Хвесеня.