Фанат Ferrari замаскировал под Ferrari редчайший суперкар Porsche Carrera GT

Выпущенный ограниченным тиражом среднемоторный суперкар Porsche Carrera GT выставлен на торги аукционным домом Mecum. Большинство из 1270 машин с завода были серебристого цвета. Этот автомобиль, 728-й по счету, был перекрашен в фирменный красный цвет Ferrari Rosso Fuoco уже за пределами немецкого предприятия.

© Motor.ru

Владелец, известный как страстный поклонник Ferrari, решил, что его Porsche Carrera GT достоин носить оттенок Rosso Fuoco, и, кажется, не прогадал. Результат смотрится настолько органично, что кажется, будто этот суперкар из Цуффенхаузена всегда должен был быть именно таким.

Судьба этого Carrera GT (шасси номер 728) необычна: он был выпущен в 2004 году и первоначально продан в США. Его пробег на сегодняшний день составляет всего 3471 милю (5586 км), что уже делает его желанным лотом. Но главная изюминка — в его истории. Предыдущий владелец, Милтон Веррет, который, по слухам, обладает внушительной коллекцией Ferrari, решил, что заводской серебристый цвет — это слишком скучно для легенды с двигателем V10.

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

Перекрашивание заняло целых три месяца — процесс был настолько трудоемким, что мастера подошли к нему с истинно немецкой педантичностью. Вместо стандартного оттенка Porsche кузов теперь окрашен в Rosso Fuoco — один из самых эффектных и сложных красных цветов в палитре итальянской компании из Маранелло.

В моторном отсеке изменений нет: все тот же легендарный 5,7-литровый атмосферный V10, который выдает 603 л.с. и 590 Нм крутящего момента. Этот мотор — отдельное произведение искусства, и благодаря съемной крыше (как у более современного 918 Spyder), его звуком можно наслаждаться в полной мере. В салоне тоже все по-прежнему: черная кожаная обивка с минимальными следами износа, легкие потертости на сиденьях и культовый набалдашник «механики» из углепластика.