Внедорожник M-Hero M817 появится в России под названием M-Hero II

M-Hero M817 появится в России под названием M-Hero II, выяснили "Китайские автомобили". Новинка находится в процессе получения ОТТС.

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Точные габариты M-Hero M817 составляют 5100 х 1998 х 1919. Салон предлагает пять мест.

Общая отдача силовой установки лежит в диапазоне 687-972 л.с. Электрический запас хода лежит в диапазоне 140-310 км.

В активе у внедорожника дорожный просвет в 237 мм. Углы въезда и съезда равны 30 и 31 градусу соответственно. Дорогие комплектации машины оборудованы пневмоподвеской и подруливающей задней осью.

Напомним, модель появилась в продаже на домашнем рынке в августе прошлого года, составив компанию M-Hero M-917, известному в России под именем M-Hero I.

M817 доступен в широком спектре модификаций с ценовым диапазоном 299,9–399,9 тысячи юаней (3,53–4,71 млн рублей).

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