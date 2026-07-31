От 2,45 млн рублей: в России продают семиместный Toyota Veloz

На российский рынок по схеме параллельного импорта начали поставлять еще один доступный семиместный автомобиль — Toyota Veloz. Несмотря на все расходы на доставку и оформление, купить его можно от 2,45 млн рублей, что заметно дешевле многих официально представленных в России семиместных моделей.

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Для сравнения, Geely Okavango сегодня стоит минимум 3,77 млн рублей, Chery Tiggo 9 — от 3,98 млн рублей, а Jetour X90 Plus с трехрядным салоном обойдется минимум в 3,97 млн рублей.

Самое выгодное предложение сейчас доступно в Омске. За 2 450 000 рублей автомобиль готовы привезти «под ключ» в комплектации GX.

В оснащение входят кожаный мультифункциональный руль, комбинированная отделка сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном, светодиодная оптика, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, камера заднего вида, парктроники, а также обогрев зеркал и заднего стекла.

Еще несколько предложений доступны в Новосибирске и Кемерово. При оформлении с льготным утилизационным сбором стоимость Toyota Veloz начинается примерно от 2,5 млн рублей. В других городах — Владивостоке, Байкальске, Твери, Ярославле и Самаре — цены доходят до 2,78 млн рублей.

Есть и автомобили из наличия, однако они заметно дороже. В Самаре за новый Veloz просят около 3,31 млн рублей, а в Тюмени стоимость уже растаможенных машин достигает 4,14 млн рублей.

Все поставляемые в Россию Toyota Veloz имеют одинаковую техническую начинку. Под капотом установлен надежный 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод — только передний.

Toyota выпускает Veloz сразу на нескольких предприятиях в Азии, включая заводы в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. Официально эта модель в России никогда не продавалась, однако благодаря параллельному импорту теперь доступна российским покупателям.