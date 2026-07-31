Названы самые популярные китайские автомарки в России

«Автостат»: на 1 июля в России насчитывается 3,43 млн китайских машин

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Согласно свежей статистике, по состоянию на 1 июля 2026-го российский автопарк насчитывал 3,43 миллиона китайских легковушек. Такие цифры обнародовало агентство «Автостат» в своем очередном отчете.

Если перевести в доли, получится 7,2 процента от общего количества машин. По сути, выходит, что на дорогах почти каждый четырнадцатый автомобиль принадлежит брендам из Китая – масштаб, который еще десяток лет назад сложно было представить.

Почти треть парка разобрали три гиганта. Первенство удерживает Haval: 690,2 тысячи зарегистрированных машин, что эквивалентно 20 процентам от всех «китайцев». Следом идет Chery с 662,5 тысячи, а замыкает тройку Geely с показателем 576 тысяч авто. В пятерку лидеров, между прочим, ворвались еще Changan и Lifan – на их долю пришлось 270,9 и 151,3 тысячи штук соответственно.

Баланс сил между Haval и Chery любопытен почти в каждой весовой категории. Если опираться на абсолютное число регистраций, то стотысячный рубеж преодолели еще три бренда: Great Wall (137,4 тыс.), EXEED (136,1 тыс.) и OMODA (133,7 тыс.).

А вот среди конкретных моделей безоговорочным фаворитом стал кроссовер Haval Jolion – к середине 2026 года по стране колесило 275,4 тысячи таких машин. Отметку в сто тысяч, кстати, смогли взять еще целых шесть паркетников. В их числе Chery Tiggo 7 PRO MAX (132,1 тыс. шт.), Geely Monjaro (122,5 тыс. шт.), Geely Coolray (113,6 тыс. шт.), чуть менее популярный, но все еще массовый Haval F7 (105,4 тыс. шт.) и почти идентичные по объему OMODA C5 (104,9 тыс. шт.) и Chery Tiggo 4 PRO (102,6 тыс. шт.).