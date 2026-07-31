В США после жалоб владельцев начали проверку более одного миллиона машин Tesla

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) объявило о расследовании причин поломок подвески у двух моделей Tesla. Проблема затрагивает примерно 1,2 миллиона автомобилей, среди которых седаны Model 3 2018–2020 годов выпуска и кроссоверы Model Y 2021–2023 годов, пишет Reuters.

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Поводом для вмешательства стали 156 обращений владельцев. Все они указывают на отсоединение передней нижней боковой тяги подвески. Неисправность может привести к потере контроля над рулевым управлением, полностью обездвижить машину, что потребует эвакуации. Большинство заявителей сообщили, что поломка произошла без каких-либо предупредительных сигналов. Лишь несколько водителей отметили посторонний шум незадолго до отказа детали. Данных об авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с этим дефектом, у ведомства пока нет.

Сейчас NHTSA проводит предварительную оценку — первый этап процедуры выявления дефектов. Если будет установлено, что неисправность создает угрозу безопасности, за оценкой может последовать обязательная отзывная кампания.

Сообщается, что во втором квартале 2026 года Tesla провела три отзывные кампании, затронувшие около 234 тысяч автомобилей, и заняла седьмое место по этому показателю.

Ранее NHTSA инициировало масштабную сервисную кампанию, затронувшую 310 667 машин немецкого автогиганта Mercedes-Benz. Причиной стал дефект, способный привести к самопроизвольному движению припаркованной машины.