На трассах Краснодарского края заработал мотобат

Контроль за водителями двухколесного транспорта на федеральных дорогах Краснодарского края усилен. «Автодор» совместно с региональной Госавтоинспекцией сформировали специализированное мотоциклетное подразделение, ориентированное на патрулирование наиболее загруженных магистралей — М-4 «Дон» и А-289.

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В составе нового формирования на данный момент числятся четыре инспектора. В ходе рейдов они уделяют внимание соблюдению правил дорожного движения не только мотоциклистами, но и водителями скутеров, мопедов и иной мототехники.

Отдельный акцент в работе мотобата сделан на выявление транспортных средств, которые по закону не предназначены для выезда на дороги общего пользования, а также на поиск мототехники, не прошедшей государственную регистрацию.