Смертельная статистика: названы самые опасные машины на дороге

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) представил результаты исследования, посвященного анализу смертности в ДТП в зависимости от типа кузова автомобиля. Впервые был введен показатель, оценивающий риск гибели других водителей при столкновении с машиной определенного класса.

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Исследование выявило, что наибольшую угрозу на дороге представляют большие пикапы и спорткары. Лидером по опасности стал Ram 3500, за ним следуют различные версии Chevrolet Silverado, Ram 1500, Ford F-150 и GMC Sierra. Также в топ-3 самых опасных автомобилей попал Dodge Charger.

Спорткары, такие как Dodge Charger, Chevrolet Camaro и Corvette, представляют угрозу не только для других участников дорожного движения, но и для самих водителей. Это связано с агрессивным стилем вождения, который они провоцируют.

Компактные и доступные автомобили, такие как Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Venue, также оказались в зоне риска.

С другой стороны, по данным портала The Drive, водители больших кроссоверов и внедорожников, особенно премиальных марок, имеют наименьший шанс погибнуть в ДТП. В верхней части списка безопасных моделей оказались Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLE и Porsche Macan.

Аналитики IIHS отмечают, что даже самые технически продвинутые компактные автомобили оказываются в невыгодном положении при столкновении с более крупным и тяжелым транспортом.

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