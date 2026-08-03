Дилеры получили обновленный седан BYD Seal 06 раньше официальной премьеры

Дилеры в Китае получили обновленный седан BYD Seal 06 раньше официальной премьеры.

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Китайские дилерские центры начали получать обновленный седан BYD Seal 06 раньше официальной премьеры, раскрыв почти все детали о новинке.

Согласно документам регулирующих органов Китая, автомобиль заметно «подрос»: длина достигла 4870 мм, а колесная база осталась прежней – 2820 мм. Главная интрига – в технической начинке. Полностью электрическая версия получит задний мотор мощностью 240 кВт, что на целых 80 кВт мощнее текущего поколения, а также комплект батарей Blade второго поколения, которые обеспечат запас хода до 630 км по циклу CLTC.

Для поклонников гибридов предусмотрена версия DM-i с 1,5-литровым двигателем и батареями на выбор, обещающими внушительные 230 или 320 км пробега на электричестве. Однако самым интересным стало оснащение: на официальных снимках модели виден лидар на крыше, что говорит о внедрении продвинутой системы помощи водителю «God's Eye». Хотя BYD пока хранит молчание, инсайдеры прочат и наличие интеллектуальной подвески DiSus-C.

Что касается цены, дилеры уже озвучили ориентир: от 105 до 145 тысяч юаней (примерно 15 000 – 20 900 долларов США). Правда, за лидар и современные «умные» системы, скорее всего, придется доплатить около 11 тысяч юаней.

Учитывая, что живые автомобили уже появились в шоу-румах, официальный старт продаж не за горами, а покупатели могут заранее оценить внешность и оснащение будущего бестселлера.

О китайском суперседане с «босс-режимом» «За рулем» уже рассказывал.