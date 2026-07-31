В России внедорожник M-Hero сменит имя после рестайлинга

M-Hero переименует крутой внедорожник в РФ. Концерн Dongfeng приступил к процедурам, связанным с сертификацией внедорожника M817 на российском рынке. После смены генерации модель сменит название на II.

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Подробностей о технических характеристиках новинки пока немного. На домашнем рынке она предложена в силовыми установками мощностью от 687 до 972 л. с., а запас хода варьируется от 140 до 310 км. Россиянам же, как ожидается, она будет предложена с гибридной силовой установкой.

Модель будет обладать неплохими возможностями на бездорожье благодаря дорожному просвету 237 мм, а также углам въезда и съезда, равным 30 и 31 градусам соответственно. Топовым модификациям положены полноуправляемое шасси с подруливающими задними колёсами, а также пневмоподвеска.