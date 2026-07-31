Заказчики выкупили все новые Ferrari на полтора года вперед
Ferrari заранее распродала все автомобили до 2028 года. Глава итальянского производителя суперкаров Бенедетто Винья, представляя отчет за полугодие, похвастался, что компания из Маранелло обеспечена заказами на весь 2027 год.
Также он упомянул о состоявшихся во II квартале премьерах двух диаметрально противоположных моделей — электрокара Luce и бензинового Ferrari 12Cilindri Manuale, снабженного ручным переключением передач.
«За один квартал мы представили Ferrari Luce и Ferrari 12Cilindri Manuale: два совершенно разных спортивных автомобиля, которые воплощают одну и ту же ДНК Ferrari и демонстрируют, как мы уникальным образом сочетаем традиции и инновации. Сегодня у нас самая полная линейка автомобилей в истории Ferrari, и мы продолжаем наблюдать высокий спрос, а портфель заказов полностью покрывает 2027 год», — приводятся слова гендиректора Ferrari в пресс-релизе, посвященном публикации полугодовой отчетности.
Казалось бы, скандальный электрический Luce должен был отпугнуть консервативных покупателей, но новинка нашла спрос у китайских заказчиков, которые выкупили весь мировой тираж.
Полную загруженность производственных мощностей на полтора года вперед в компании объясняют «здоровым спросом во всех регионах». На сцену выходят новые модели, такие как Amalfi, 849 Testarossa и 296 Speciale (включая версию A), в то время как 296 GTS, Roma Spider и SF90 XX уходят на покой. Параллельно наращиваются поставки флагманской F80.