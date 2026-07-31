Еще одна популярная опция китайских автомобилей оказалась под запретом

Минпром КНР готовит запрет синих ходовых огней к концу лета 2026 года

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Китайский регулятор всерьез взялся за автомобильную светотехнику, и это грозит обернуться массовыми внеплановыми обновлениями. Министерство промышленности КНР намерено прижать практику, которая за пару лет стала едва ли не мейнстримом.

Первыми еще в 2022-м синий цвет в ходовые огни запустила компания Lixiang, оснастив такой оптикой свой флагманский кроссовер. Сейчас дизайнерский прием тиражируют почти все крупные игроки рынка. По сути, голубоватое свечение превратилось в негласный знак принадлежности к «продвинутому» модельному ряду.

Проблема в том, что все это идет вразрез с действующими национальными стандартами. ГОСТы Китая четко ограничивают цветовую палитру внешних световых приборов белым, красным, желтым и янтарным. Всякие вариации с синим спектром туда просто не вписываются.

Одни уверяют: характерный оттенок играет роль критического ориентира на дороге и помогает быстрее идентифицировать машину в потоке. Оппоненты парируют – раздражающая подсветка лишь рассеивает внимание водителей и создает лишний шум.

Теперь минпром КНР наводит порядок. Если сертификация по новым лекалам пойдет в отказ, заводам придется отключать сомнительные индикаторы или дистанционно менять их цвет через обновления софта. Причем под раздачу попадут и уже выпущенные автомобили.

Хотя легкая неопределенность все же остается. По информации CarNewsChina, профильный комитет по стандартизации может ближе к осени выпустить отдельные разъяснения насчет синих ходовых огней. В реальности это означает, что вместо тотального запрета отрасль рискует получить компромиссный регламент в самом конце лета.