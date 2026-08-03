УАЗ переименовал семейство моделей СГР в «Буханку»

Российский автопроизводитель УАЗ решил переименовать семейство легких коммерческих автомобилей СГР в «Буханку». Соответствующая информация содержится на сайте организации.

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Такое название автомобиль получил за сходство с буханкой хлеба. Теперь все комплектации легкого грузовика называются УАЗ «Буханка Комби», УАЗ «Буханка Экспедиция» и так далее, говорится на сайте.

До этого стало известно, что производитель «АвтоВАЗ» в 2027 году намерен запустить производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией.

В апреле компания также запустила сервис подписки на автомобили своей марки. Первой в ней оказалась Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик».

Кроме того, недавно «АвтоВАЗ» подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, включая названия Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus.

Организация ранее также представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра .