Пикап-таксу Ford с шестью дверями выставили на продажу в США

Тюнингованный Ford F-350 King Ranch 2006 года с уникальным шестидверным кузовом выставили на продажу в Нью-Гэмпшире. Цена автомобиля составляет $ 55 тыс., при этом продавец готов рассмотреть варианты обмена на другой автомобиль, катер или недвижимость.

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Автомобиль представляет собой гибрид машин двух поколений. Шасси и техническая основа взяты от пикапа 2006 года, однако все внешние панели кузова, включая все шесть дверей, переднюю часть и задний борт, заменены на детали от автомобиля 2015 модельного года. В 2022 году пикап был перекрашен в популярный оттенок Nardo Grey, стоимость работ составила $ 9 тыс.

У Ford также лифтованная подвеска, диски American Force и внедорожные шины Mud Claw. Под капотом 6,0-литровый дизель V8, который также был серьезно доработан. Он получил усиленные шпильки головок блока ARP, новые головки, увеличенные форсунки, турбокомпрессор и оригинальный выхлоп. Мотор агрегатирован с усиленной пятиступенчатой АКП.

Интерьер отделан кожей коричневого оттенка, салон рассчитан на семь пассажиров. В первых двух рядах установлены раздельные кресла, третий ряд представляет собой диван. В стандартное оснащение входят электрические стеклоподъемники на всех дверях, кондиционер и заводской кодовый замок на водительской двери. По словам продавца, общие затраты на постройку этого автомобиля превысили $ 100 тыс.