Ford Kuga следующего поколения может получить платформу и технику от Geely

Ожидается, что производство новинки, предназначенной в первую очередь для европейского рынка, будет налажено в 2029 году на заводе в Валенсии (Испания).

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Американская марка Ford выпускает свой компактный кроссовер Kuga, адресованный в основном «старосветскому» рынку, с 2008 года. Модель актуального третьего поколения дебютировала в 2019-м, а рестайлинг пережила в 2024-м. Отметим, родственные американские паркетники Ford Escape и Lincoln Corsair были сняты с производства в декабре 2025-го. Сейчас компания, судя по всему, думает о Ford Kuga следующего поколения.

Первой информацией о грядущей новинке поделилось британское издание Auto Express со ссылкой на главу европейского подразделения Ford Джима Баумбика. Ожидается, что производство Ford Kuga четвёртой генерации начнётся в 2029 году, при этом выпуск, очевидно, наладят там же, где и сейчас – на заводе Ford, расположенном в Валенсии (Испания).

Как Колёса.ру сообщали на прошлой неделе, Ford и Geely решили создать совместное предприятие в Европе, при этом доля американской компании в СП составит 66%, а доля китайского холдинга – 34%. Официальный запуск намечен на вторую половину 2027 года. Ранее Форд анонсировал для Европы пять новых легковых моделей «с раллийным духом», по плану, они должны выйти на рынок до конца 2029-го.

Предполагается, что как минимум одна из новинок – паркетник, который в компании описали как «многофункциональный семейный», – будет разработана в партнёрстве с Geely. По информации британского издания, здесь речь как раз и идёт о Ford Kuga следующего поколения. Считается, что модель будет представлять собой среднеразмерный кроссовер С-сегмента, а его длина будет примерно равна 4,5 метра. За покупателей на европейском рынке ему придётся побороться с Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Toyota RAV4.

Ожидается, что в основу нового Ford Kuga ляжет платформа GEA (Global Intelligent New Energy Architecture), которая породнит его, к примеру, с кроссовером Geely EX5 / Starray EM-i (аналогичные модели с полностью «зелёной» и гибридной техникой представлены в том числе и в РФ). После слабых результатов «электричек» Explorer и Capri стоит предположить, что у следующего Ford Kuga будут не только электрические, но и различные гибридные версии.

Не исключено, что новинка разделит PHEV-установку с предлагаемым в Европе Geely Starray EM-i. В её составе числятся 1,5-литровый бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник, два электромотора и тяговая батарея ёмкостью 18,4 или 29,8 кВт*ч. Совокупная отдача системы – 262 л.с. На разгон с места до «сотни» ему требуется шесть секунд. Со старшим аккумулятором максимальный запас хода при движении только на электротяге составляет 136 км, общая дальнобойность в гибридном режиме – 1055 км (по циклу WLTP).

В издании отметили, что у Ford Kuga четвёртой генерации будет собственная внешность. «У новинки Ford будет совершенно уникальный кузов, – прокомментировал глава европейского подразделения компании. – Мы не производим скучные автомобили. Это уникальный по дизайну продукт Ford, который будет отличаться от Geely и ожиданий её целевых клиентов».

Напомним, ещё одной новинкой Ford, которая в ближайшие годы встанет на конвейер завода в Валенсии, станет европейский Bronco собственной разработки Форда. Эта модель будет отличаться и от китайского Bronco и от американского Bronco Sport.