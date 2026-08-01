На Крымском мосту поменяются правила перевозки топлива

С 4 августа изменятся правила провоза дизельного топлива и бензина по Крымскому мосту. Об этом сообщает оперативный канал Информационного центра по автомобильным дорогам.

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Транспортировка горючего разрешается только в прошедших сертификацию емкостях из спецпластика, алюминия или стали.

Обязательна маркировка в виде надписей "ГСМ", "Огнеопасно", а также на английском языке - fuel, gasoline, petrol. Также должен быть знак UN или изображение огня на оранжевом фоне.

Объем канистры ограничен 40 литрами. С учетом того, что под воздействием тепла жидкости расширяются, заполнять тару можно не более чем на 95 процентов.

Разрешено провезти до 200 литров горючего в одном автомобиле. Но не дозволяется совместная транспортировка бензина и газа. Исключение сделано для туристических газовых баллонов объемом до пяти литров и машин с газобаллонным оборудованием.

При перевозке только газа допускается объем до ста литров.

Меняются и требования к досмотру. Канистра должна быть хорошо закрыта, не иметь видимых повреждений корпуса и подтеков.

Сотрудник транспортной безопасности в праве потребовать пронести емкость через интроскоп.