В России скорректировали правила въезда фур иностранных компаний

Иностранные грузовые автомобили с сентября 2026 года не смогут въезжать и выезжать из России при наличии неоплаченных штрафов за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

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Новые правила распространяются на все международные автомобильные перевозки через территорию России, включая транзитные. Проверять наличие задолженностей на границе будут сотрудники таможенных органов. Для этого им предоставят доступ к информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

При обнаружении задолженности таможенники оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства. Водителю также выдадут требование об оплате проезда по платным дорогам.

Нововведение направлено на повышение платежной дисциплины среди иностранных перевозчиков.

Кроме того, с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Поправки утвердил Минтранс. Согласно изменениям, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты.